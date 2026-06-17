ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|ACADIA Pharmaceuticals-Investment
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem ACADIA Pharmaceuticals-Papier statt. Diesen Tag beendete die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie bei 25,85 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 386,847 ACADIA Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.06.2026 auf 20,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 100,58 USD wert. Mit einer Performance von -18,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der ACADIA Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 3,64 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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