NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen ACADIA Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem ACADIA Pharmaceuticals-Papier statt. Diesen Tag beendete die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie bei 25,85 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 386,847 ACADIA Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.06.2026 auf 20,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 100,58 USD wert. Mit einer Performance von -18,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der ACADIA Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 3,64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at