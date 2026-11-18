Anleger, die vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 18.11.2025 wurde die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,80 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,202 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 76,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,32 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 76,97 USD, was einer negativen Performance von 23,03 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at