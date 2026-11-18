ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|ACADIA Pharmaceuticals-Performance
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine ACADIA Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 18.11.2025 wurde die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,80 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,202 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 76,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,32 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 76,97 USD, was einer negativen Performance von 23,03 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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