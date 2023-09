NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe ACADIA Pharmaceuticals-Investition eingebracht

Vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 38,27 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 26,130 ACADIA Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 05.09.2023 720,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,57 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 4,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at