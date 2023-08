NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in ACADIA Pharmaceuticals bedeutet

Vor 3 Jahren wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 42,73 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,340 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen ACADIA Pharmaceuticals-Papiere wären am 08.08.2023 62,53 USD wert, da der Schlussstand 26,72 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 62,53 USD, was einer negativen Performance von 37,47 Prozent entspricht.

Am Markt war ACADIA Pharmaceuticals jüngst 4,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at