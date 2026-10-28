Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Langfristige Anlage
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Adobe-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Adobe-Anteile bei 107,60 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Adobe-Aktie investiert hat, hat nun 0,929 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 230,82 USD, da sich der Wert einer Adobe-Aktie am 27.10.2026 auf 248,36 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 230,82 USD, was einer positiven Performance von 130,82 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Adobe eine Börsenbewertung in Höhe von 96,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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