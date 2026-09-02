Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Rentable Adobe-Anlage?
|
02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Adobe-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 103,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,655 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (286,08 USD), wäre die Investition nun 2 762,19 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 762,19 USD, was einer positiven Performance von 176,22 Prozent entspricht.
Adobe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 116,65 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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