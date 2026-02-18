Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Adobe-Investmentbeispiel 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adobe-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Adobe-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Adobe-Aktie bei 80,53 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Adobe-Aktie investierten, hätten nun 1,242 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 323,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 260,45 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +223,42 Prozent.

Am Markt war Adobe jüngst 108,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adobe Inc.

mehr Nachrichten