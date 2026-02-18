NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adobe-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Adobe-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Adobe-Aktie bei 80,53 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Adobe-Aktie investierten, hätten nun 1,242 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 323,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 260,45 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +223,42 Prozent.

Am Markt war Adobe jüngst 108,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at