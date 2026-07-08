NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Adobe-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Adobe-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 96,79 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 103,316 Adobe-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.07.2026 22 888,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 221,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 128,89 Prozent gesteigert.

Der Adobe-Wert an der Börse wurde auf 86,58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at