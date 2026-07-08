Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Adobe-Investition im Blick
|
08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Adobe-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 96,79 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 103,316 Adobe-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.07.2026 22 888,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 221,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 128,89 Prozent gesteigert.
Der Adobe-Wert an der Börse wurde auf 86,58 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
07.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt im Minus (finanzen.at)
|
07.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
07.07.26
|Handel in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
07.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at)
|
06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
01.07.26