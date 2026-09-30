Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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Profitables Adobe-Investment? 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Adobe eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Adobe-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92,132 Adobe-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 21 482,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 233,17 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 114,82 Prozent gesteigert.

Adobe war somit zuletzt am Markt 89,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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13.03.26 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
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