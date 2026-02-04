Adobe Aktie

Lukrative Adobe-Investition? 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adobe-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Adobe-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 379,33 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,636 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 271,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 716,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,31 Prozent.

Der Adobe-Wert an der Börse wurde auf 120,27 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

