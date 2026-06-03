NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Adobe-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Adobe-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Adobe-Papier bei 493,14 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,203 Adobe-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 262,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,15 USD wert. Mit einer Performance von -46,85 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Adobe belief sich zuletzt auf 110,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at