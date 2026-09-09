NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Adobe-Investment gewesen.

Adobe-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 354,06 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28,244 Adobe-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 266,00 USD, da sich der Wert eines Adobe-Anteils am 08.09.2026 auf 257,26 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 27,34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Adobe eine Börsenbewertung in Höhe von 106,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at