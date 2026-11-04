Adobe Aktie

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WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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Rentabler Adobe-Einstieg? 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Adobe eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Adobe-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 335,35 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,982 Adobe-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 246,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 733,98 USD wert. Damit wäre die Investition um 26,60 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Adobe einen Börsenwert von 97,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Adobe Inc. 216,80 -1,03% Adobe Inc.

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