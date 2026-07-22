Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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Investmentbeispiel 22.07.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Adobe-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Adobe-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 520,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,922 Adobe-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (227,16 USD), wäre die Investition nun 436,65 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -56,33 Prozent.

Alle Adobe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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