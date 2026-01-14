Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Profitable Adobe-Investition?
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Adobe-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Adobe-Papier bei 463,27 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,159 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 309,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 669,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,10 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Adobe belief sich zuletzt auf 137,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
