Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Profitable Adobe-Investition?
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06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Adobe-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 483,61 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Adobe-Aktie investiert, befänden sich nun 20,678 Adobe-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 285,66 USD, da sich der Wert einer Adobe-Aktie am 05.05.2026 auf 255,62 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 5 285,66 USD entspricht einer negativen Performance von 47,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 102,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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