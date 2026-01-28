Adobe Aktie

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

Adobe-Anlage im Blick 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Adobe-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Adobe-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 442,84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,226 Adobe-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 297,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67,16 USD wert. Das entspricht einem Minus von 32,84 Prozent.

Zuletzt verbuchte Adobe einen Börsenwert von 124,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

