NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adobe von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Adobe-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Adobe-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 364,18 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,275 Adobe-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Adobe-Papiers auf 220,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,62 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 39,38 Prozent eingebüßt.

Adobe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,63 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at