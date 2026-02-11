NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Adobe-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Adobe-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 496,62 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Adobe-Aktie investierten, hätten nun 20,136 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 10.02.2026 5 329,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 264,67 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 46,71 Prozent.

Insgesamt war Adobe zuletzt 109,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at