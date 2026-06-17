NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Adobe-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 17.06.2025 wurde das Adobe-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Adobe-Papiers betrug an diesem Tag 382,68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,131 Adobe-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 417,58 USD, da sich der Wert eines Adobe-Anteils am 16.06.2026 auf 207,32 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 45,82 Prozent.

Am Markt war Adobe jüngst 81,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at