NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ADTRAN von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die ADTRAN-Anteile bei 8,15 USD. Bei einem ADTRAN-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,270 ADTRAN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.05.2026 gerechnet (19,40 USD), wäre die Investition nun 238,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 138,04 Prozent vermehrt.

Insgesamt war ADTRAN zuletzt 1,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at