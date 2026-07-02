NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ADTRAN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in ADTRAN eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ADTRAN-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das ADTRAN-Papier bei 10,53 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hat, hat nun 949,668 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ADTRAN-Aktie auf 13,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 200,38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,00 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete ADTRAN eine Marktkapitalisierung von 1,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at