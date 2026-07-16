NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ADTRAN-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 55,402 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 658,17 USD, da sich der Wert einer ADTRAN-Aktie am 15.07.2026 auf 11,88 USD belief. Mit einer Performance von -34,18 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

ADTRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at