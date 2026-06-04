NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 04.06.2023 wurde das ADTRAN-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 8,97 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ADTRAN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,483 ADTRAN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ADTRAN-Papiers auf 17,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 957,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 95,76 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von ADTRAN bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at