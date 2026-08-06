ADTRAN Holdings Aktie

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WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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Frühe Investition 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ADTRAN-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die ADTRAN-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ADTRAN-Anteile betrug an diesem Tag 23,53 USD. Bei einem ADTRAN-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,499 ADTRAN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 336,17 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 05.08.2026 auf 7,91 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 66,38 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete ADTRAN eine Marktkapitalisierung von 709,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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