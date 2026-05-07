NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ADTRAN von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in ADTRAN-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ADTRAN-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ADTRAN-Papier 8,75 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,429 ADTRAN-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.05.2026 auf 15,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 179,54 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 179,54 USD entspricht einer Performance von +79,54 Prozent.

ADTRAN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,24 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at