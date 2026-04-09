Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

ADTRAN Holdings Aktie

ADTRAN Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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Profitable ADTRAN-Investition? 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ADTRAN von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in ADTRAN-Aktien gewesen.

Am 09.04.2023 wurde die ADTRAN-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 14,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 671,141 ADTRAN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 214,77 USD, da sich der Wert einer ADTRAN-Aktie am 08.04.2026 auf 13,73 USD belief. Das entspricht einem Minus von 7,85 Prozent.

ADTRAN wurde am Markt mit 1,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc

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09.04.26
 NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ADTRAN von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
08.04.26
 EQS-CMS: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
08.04.26
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Timothy P. Santo, Acquisition of 28,252 RSUs as part of Equity Incentive Compensation. The RSUs will pay out in shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) ... (EQS Group)
08.04.26
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Timothy P. Santo, Erwerb von 28.252 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die RSUs werden bei Erfüllung im Verhältnis 1:1 Aktien der ADTRAN Holdings, ... (EQS Group)
08.04.26
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Acquisition of 170,723 RSUs as part of Equity Incentive Compensation. The RSUs will pay out in shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN ... (EQS Group)
08.04.26
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 170.723 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die RSUs werden bei Erfüllung im Verhältnis 1:1 Aktien der ADTRAN ... (EQS Group)
08.04.26
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Acquisition of 24,908 RSUs as part of Equity Incentive Compensation. The RSUs will pay out in shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN ... (EQS Group)
08.04.26
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Erwerb von 24.908 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die RSUs werden bei Erfüllung im Verhältnis 1:1 Aktien der ADTRAN ... (EQS Group)

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