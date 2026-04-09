ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Profitable ADTRAN-Investition?
|
09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ADTRAN von vor 3 Jahren verloren
Am 09.04.2023 wurde die ADTRAN-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 14,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 671,141 ADTRAN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 214,77 USD, da sich der Wert einer ADTRAN-Aktie am 08.04.2026 auf 13,73 USD belief. Das entspricht einem Minus von 7,85 Prozent.
ADTRAN wurde am Markt mit 1,07 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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