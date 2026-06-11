NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ADTRAN-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,35 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ADTRAN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 468,384 ADTRAN-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 10.06.2026 7 002,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,95 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,98 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für ADTRAN eine Börsenbewertung in Höhe von 1,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at