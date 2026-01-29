NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen ADTRAN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ADTRAN-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das ADTRAN-Papier bei 18,16 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 55,066 ADTRAN-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 9,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 528,63 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 47,14 Prozent verringert.

Insgesamt war ADTRAN zuletzt 767,00 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at