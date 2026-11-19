Anleger, die vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ADTRAN-Papier bei 5,55 USD. Bei einem ADTRAN-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180,180 ADTRAN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 852,25 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 18.11.2026 auf 4,73 USD belief. Damit wäre die Investition um 14,77 Prozent gesunken.

Der ADTRAN-Wert an der Börse wurde auf 377,16 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at