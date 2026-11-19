ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Lukrative ADTRAN-Anlage?
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ADTRAN-Papier bei 5,55 USD. Bei einem ADTRAN-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180,180 ADTRAN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 852,25 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 18.11.2026 auf 4,73 USD belief. Damit wäre die Investition um 14,77 Prozent gesunken.
Der ADTRAN-Wert an der Börse wurde auf 377,16 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ADTRAN Holdings Inc
|3,94
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.