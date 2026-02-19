NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ADTRAN gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das ADTRAN-Papier bei 16,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62,073 ADTRAN-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.02.2026 gerechnet (9,96 USD), wäre die Investition nun 618,25 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,18 Prozent.

ADTRAN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 809,59 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at