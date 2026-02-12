NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in ADTRAN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 12.02.2023 wurde die ADTRAN-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ADTRAN-Aktie bei 17,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,824 ADTRAN-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ADTRAN-Aktie auf 10,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,45 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 39,55 Prozent verringert.

ADTRAN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 830,25 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at