NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in ADTRAN eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das ADTRAN-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19,70 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,076 ADTRAN-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 65,33 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Anteils am 08.07.2026 auf 12,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,67 Prozent verringert.

ADTRAN wurde am Markt mit 1,02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at