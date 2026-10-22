ADTRAN Holdings Aktie

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WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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Lukratives ADTRAN-Investment? 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine ADTRAN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen ADTRAN-Investment gewesen.

Die ADTRAN-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,870 Anteilen. Die gehaltenen ADTRAN-Aktien wären am 21.10.2026 92,79 USD wert, da der Schlussstand 6,69 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,21 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von ADTRAN belief sich zuletzt auf 534,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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26.02.26 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
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