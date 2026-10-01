ADTRAN Holdings Aktie

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WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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ADTRAN-Anlage unter der Lupe 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine ADTRAN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren ADTRAN-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ADTRAN-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,316 ADTRAN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36,34 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Anteils am 30.09.2026 auf 6,84 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63,66 Prozent eingebüßt.

ADTRAN war somit zuletzt am Markt 558,64 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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