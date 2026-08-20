ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Langfristige Performance
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das ADTRAN-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ADTRAN-Papier an diesem Tag 8,41 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,898 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 95,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,70 Prozent verringert.
ADTRAN wurde am Markt mit 659,32 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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