NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 15.10.2025 wurde das ADTRAN-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,25 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die ADTRAN-Aktie investierten, hätten nun 1 081,081 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen ADTRAN-Aktien wären am 14.10.2026 7 178,38 USD wert, da der Schlussstand 6,64 USD betrug. Mit einer Performance von -28,22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von ADTRAN betrug jüngst 567,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at