ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Rentable ADTRAN-Anlage?
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden ADTRAN-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die ADTRAN-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,438 ADTRAN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,33 USD, da sich der Wert einer ADTRAN-Aktie am 11.11.2026 auf 4,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,67 Prozent verringert.
Der Börsenwert von ADTRAN belief sich jüngst auf 359,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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