Agilysys Aktie

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WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051

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Profitable Agilysys-Anlage? 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Agilysys-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Agilysys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,13 USD wert. Bei einem Agilysys-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 109,529 Agilysys-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Agilysys-Papiers auf 117,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 922,23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1 192,22 Prozent vermehrt.

Agilysys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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