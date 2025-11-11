Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Agilysys-Investmentbeispiel
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Agilysys-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 122,89 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hat, hat nun 81,374 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2025 10 354,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 127,25 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 3,55 Prozent gleich.
Insgesamt war Agilysys zuletzt 3,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
