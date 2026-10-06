Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Rentable Agilysys-Investition?
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Agilysys-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,02 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,074 Agilysys-Papiere. Die gehaltenen Agilysys-Aktien wären am 05.10.2026 902,90 USD wert, da der Schlussstand 99,50 USD betrug. Mit einer Performance von +802,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Agilysys bezifferte sich zuletzt auf 2,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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