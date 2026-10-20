Agilysys Aktie

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WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051

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Lohnende Agilysys-Investition? 20.10.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Agilysys eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Agilysys-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Agilysys-Papier an diesem Tag 64,45 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hat, hat nun 155,159 Anteile im Depot. Die gehaltenen Agilysys-Papiere wären am 19.10.2026 17 413,50 USD wert, da der Schlussstand 112,23 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 74,13 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Agilysys bezifferte sich zuletzt auf 3,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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