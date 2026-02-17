Agilysys Aktie

Agilysys

WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051

Agilysys-Anlage unter der Lupe 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Agilysys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Agilysys-Papier an diesem Tag 55,60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Agilysys-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,799 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 81,50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 146,58 USD wert. Mit einer Performance von +46,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Agilysys-Wert an der Börse wurde auf 2,29 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

