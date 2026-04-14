NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Agilysys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Agilysys-Aktie bei 49,30 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Agilysys-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 202,840 Agilysys-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Agilysys-Aktie auf 65,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 217,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,17 Prozent gesteigert.

Agilysys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at