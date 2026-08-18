NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor einem Jahr eingefahren

Am 18.08.2025 wurde die Agilysys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 107,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 93,284 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (111,33 USD), wäre die Investition nun 10 385,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,85 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Agilysys betrug jüngst 3,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at