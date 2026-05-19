NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Agilysys-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Agilysys-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Agilysys-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Agilysys-Papiers betrug an diesem Tag 10,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 98,328 Agilysys-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 902,65 USD wert. Mit einer Performance von +590,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Agilysys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at