Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Agilysys-Anlage im Blick
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12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Agilysys von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Agilysys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Agilysys-Aktie bei 45,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,186 Agilysys-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 69,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,02 Prozent.
Jüngst verzeichnete Agilysys eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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