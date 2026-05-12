NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Agilysys von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Agilysys-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Agilysys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Agilysys-Aktie bei 45,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,186 Agilysys-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 69,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,02 Prozent.

Jüngst verzeichnete Agilysys eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at