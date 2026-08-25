Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Rentabler Agilysys-Einstieg?
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Agilysys von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Agilysys-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Agilysys-Anteile betrug an diesem Tag 68,80 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Agilysys-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,453 Agilysys-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (113,82 USD), wäre das Investment nun 165,44 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 65,44 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Agilysys eine Börsenbewertung in Höhe von 3,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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