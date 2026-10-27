NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Agilysys von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Agilysys eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Agilysys-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Agilysys-Anteile an diesem Tag 41,92 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Agilysys-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,385 Agilysys-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Agilysys-Aktie auf 123,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 294,49 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 194,49 Prozent vermehrt.

Agilysys wurde am Markt mit 3,48 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at