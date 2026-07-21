Agilysys Aktie

Agilysys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051

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Performance im Blick 21.07.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Agilysys von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Agilysys eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Agilysys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 116,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,551 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 908,84 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Papiers am 20.07.2026 auf 106,28 USD belief. Mit einer Performance von -9,12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Agilysys betrug jüngst 3,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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